Diego Roitman tenía, como se dice en Argentina, "la vida resuelta". Sin embargo, no se sentía satisfecho con su trabajo en el ámbito virtual. "Mucha gente puede usar Whatsapp, Facebook, Instagram, cualquier plataforma todos los días, pero nadie lo ama", expresó el joven. Por ello, Roitman decidió pasar al mundo real para crear una marca "que genere ese amor": This Is Feliz Navidad. ¿A quién recurrió para comenzar a vender suéters de cultura pop? "Fui a buscar a las únicas personas que yo conocía que tejían, que eran mis abuelas", contó el emprendedor.