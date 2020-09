Una nueva traba para comprar dólares en Argentina

Luego de la imposición de nuevas restricciones para la adquisición de moneda extranjera, los bancos argentinos no están vendiendo dólares en forma virtual. Aseguran que no cuentan con los datos necesarios del Gobierno para poder controlar que quienes hacen las operaciones no cobren otro tipo de beneficio, como lo exigen las autoridades. Lo cuenta Iván Pérez Sarmenti para CNN Primera Mañana.