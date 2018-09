José López asegura que US$ 9 millones que ocultaba en un convento eran de Cristina F. Kirchner

José López, el ex secretario de obras públicas entre 2003 y 2015 declaró este viernes bajo la figura legal del arrepentido. En 2016, López fue encontrado ocultando bolsos con más de US$ 9 millones en un convento de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. En su declaración, el exfuncionario aseguró que el dinero era de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La mandataria, por su parte, no ha emitido declaraciones al respecto. CNN contactó a su jefe de Prensa quien no hizo comentarios sobre esta acusación. En 2017, Fernández de Kirchner se mostró sorprendida y pidió una investigación sobre la procedencia de ese dinero. Su hijo, el diputado Máximo Kirchner, aseguró este lunes en "El Destape Radio" que el efectivo no era de su madre.