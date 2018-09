"Hace mucho tiempo Argentina no piensa en pesos", asegura el economista especializado en mercado capitales Claudio Zuchovicki. Este jueves, comenzó el sistema de "bandas de no intervención" que presentó el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris. El precio del dólar va a tener un máximo de 44 pesos argentinos y un mínimo de 34 pesos. En el caso que salga de esa banda, el Banco Central podrá intervenir operando hasta US$ 150 millones, según Sandleris. El economista Zuchovicki plantea los tres atributos para que una moneda sea moneda.