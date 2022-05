Primer socio no binario de Vélez Sarsfield hace historia en Argentina

Vélez Sarsfield, uno de los grandes clubes de fútbol de Argentina, ha dado un paso que muchos aplauden como un hito. Ha emitido su primer carnet en el que un socio se define como persona no binaria. La Asociación de Fútbol Argentino dice que no tiene noticias de que otro equipo haya reconocido en su documentación el género de quienes no se identifican como hombre o mujer.