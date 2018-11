La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez, recordada por el episodio de confusión en Miss Universo, dice que hay que dejar el "tabú" con lo que comen —o no comen– las modelos. "Hay maneras de cuidarse sin pasar hambre", dice. Además explica que no le gustaría que sus hijos fueran modelos, para que no vivan lo que ella tuvo que vivir en ese negocio.