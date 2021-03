Senador: Tiroteos en EE.UU. se deben a problemas de salud mental y no por poseer armas

«Yo tengo una AR-15. Si hay un desastre natural en Carolina del Sur donde los policías no pueden proteger mi vecindario, mi casa va a ser la última a la que vendrá una pandilla porque me puedo defender a mí mismo» dice el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham. Agrega que muchos problemas de los tiroteos en EE.UU. tienen que ver con problemas de salud mental, no con tener un arma.