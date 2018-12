Armie Hammer regresa al cine con un papel protagónico en la nueva película "On The Basis of Sex", que narra los inicios en la carrera de la actual magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. En la cinta, Hammer interpreta al marido de esta mujer considerada una pionera en la lucha por los derechos de la mujer y la igualdad de género. Juan Carlos Arciniegas conversa con la estrella de Hollywood.