El dibujo que te mostramos en el video es de Gian Lorenzo Bernini, conocido como Le Bernin, un artista italiano que vivió entre 1598 y 1680. La obra estaba valuada en entre US$ 35.000 y US$ 59.000, y terminó siendo subastada por más de US$ 2 millones. ¿Cuál es el motivo de este elevado valor? Acá te lo contamos.