“¿Cuántas pandemias ha vivido la humanidad? ¿Cuántos millones de humanos han muerto en esas epidemias y pandemias? […] Estoy convencido de que esta pandemia, este virus que se ha multiplicado por todo el planeta, sí que no hay fuerza alguna, barrera, muro alguno que pueda bloquearlo; no hay manera. No hay multimillonario alguno que pueda bloquearlo. Claro, los pueblos en desarrollo son los más expuestos, los más vulnerables a esta pandemia”, fue parte del discurso del presidente de Nicaragua Daniel Ortega que se transmitió en vivo y que fue la primera aparición en público del mandatario desde el 12 de marzo.