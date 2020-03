La fiscalía de Oaxaca señaló este viernes que avanzan las investigaciones para dar con los responsables materiales e intelectuales del ataque con ácido que sufrió María Elena Ríos, una joven saxofonista oaxaqueña. Krupskaia Alís, de CNN en Español, tuvo la oportunidad de hablar con ella: “Me cuesta mucho ser valiente, pero lo tengo que ser porque no puede existir este tipo de injusticias en México ni en ninguna parte del mundo”. María Elena Ríos fue rociada con ácido por dos hombres el 9 de septiembre de 2019. La joven relata el cambio radical en su vida después del ataque. El exdiputado Antonio Vera Carrizal es uno de los sospechosos y la Fiscalía ofrece una recompensa equivalente a unos US$ 50.000 por información que lleve a su captura. Vera Carrizal negó las imputaciones en un comunicado en octubre de 2019. El 26 de diciembre de 2019, un juez emitió una orden de aprehensión en contra de Vera Carrizal, quien al día siguiente interpuso un recurso de amparo para evitar su detención; desde entonces está fugado. Hasta el momento no hemos podido establecer contacto con la defensa de Vera Carrizal.