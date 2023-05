El ataque al Kremlin no es el único con aviones no tripulados en suelo ruso en los últimos tiempos. Ahora, se han informado ataques con aviones no tripulados en un depósito de petróleo en el sur, así como en las regiones de Borad y Brask, que comparten frontera con Ucrania. Si bien Moscú dice que Kyiv es responsable, puede que no esté tan claro. Te presentamos este informe de Matthew Chance.