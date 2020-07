El beneficio por desempleo aprobado por el Congreso de EE.UU. durante la pandemia llegaría a los US$ 3.500 mensuales para una familia en el caso de Florida, entre las ayudas federales y estatales. Todo esto hasta finales de julio, porque si se aprueba la reducción que los republicanos quieren implementar en la ayuda federal, este apoyo caería en US$ 1.900 y la familia solo recibiría US$ 1.600 mensuales antes del despido. LEE: Republicanos presentan nueva propuesta de estímulo que reduce los subsidios de desempleo