EE.UU. tuvo una recuperación económica muy grande, dice analista económico

La economía de este país creó 850.000 nuevos empleos en junio, lo que sugiere una recuperación económica muy grande, opina Eduardo Porter en referencia a EE.UU. Porter, columnista económico de The New York Times, en entrevista con José Antonio Montenegro analiza cuál ha sido la estrategia económica del gobierno Biden. GloboEconomía se emite los sábados a las 5:30 P.M. y los domingos a las 8:30 A.M. y 12:30 P.M., hora de Miami.