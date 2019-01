Recién comienza el año y ya es necesario advertirle a la gente sobre un peligroso reto viral. Netflix ha debido pedir a los fanáticos de su película "Bird Box" que no intenten ir por la vida con los ojos vendados. Podría parecer una broma, pero en sus redes sociales, Netflix se deslinda del reto y hace la petición seria de no sumarse a esta tendencia. "Por favor, no se lastimen", dijo la plataforma digital de contenido en un aviso a sus seguidores para que "no terminen en el hospital por culpa de un meme".