Zara Tindall, la nieta más grande de la Reina Isabel II, dio a luz en el baño de su casa a su hijo Lucas Philip. Su esposo, Mike Tindall lo confirmó en un episodio de su podcast «The good, the bad and the Rugby» y contó que llegó muy rápido a su casa, consiguió toallas y un tapete y se preparó junto a su esposa.