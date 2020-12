En un acuerdo sin precedentes con el grupo Universal Music, Bob Dylan vendió toda su música. Según reportes, legendario artista estadounidense controlaba la gran mayoría de su propiedad intelectual. Aún no se han revelado los detalles financieros, pero el diario The New York Times estima que se trata de un contrato de más de US$300 millones. MIRA: Subastan recuerdos de Bob Dylan en casi medio millón de dólares