Fernando del Rincón: ¿Le está haciendo Luis Fernando Camacho el juego al MAS?

Cuanto más se afianza el Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales en las encuestas en Bolivia, más llamamientos han surgido dentro de la oposición para evitar la dispersión del voto. El lunes, el senador de Unidad Demócrata Edwin Rodríguez pidió a Marco Pumari, candidato vicepresidencial por la alianza política Creemos y compañero de fórmula de Luis Fernando Camacho, que retire su candidatura. No hacerlo sería, según el senador, devolver la presidencia al MAS. Fernando del Rincón le cuestiona a Camacho por qué no se ha bajado de la contienda, aún si no tiene posibilidades de ganar las elecciones, según las encuestas.