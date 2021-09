El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló del "Brasil de sus sueños" como lo llamó Camilo en la introducción del programa de este martes. Pero antes de describir un país que, según el mandatario, es diferente del que publican los medios de comunicación, el brasileño debió acatar las normativas de la ciudad de Nueva York. Estas incluyen no ingresar a un restaurante cerrado como los que abundan en Manhattan si no se está vacunado contra el covid-19 y, por lo tanto, no se cuenta con la tarjeta que lo certifica. Por eso, Bolsonaro se quedó en la calle, como una persona más.