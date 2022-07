Exasesor de Trump reconoció haber ayudado a planear golpes de Estado "en otros lugares"

John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, aseguró en una entrevista con Jake Tapper de CNN que Trump no intentó un golpe de Estado en EE.UU.. Durante la entrevista, que era sobre los graves hechos del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, aseguró que él tenía "experiencia" en planear golpes de Estado "en otros lugares", aunque no aclaró cuáles. Sí mencionó el caso de Venezuela, aunque dijo que no tuvieron "tanto que ver" y que allí la oposición no tuvo éxito en derrocar a un presidente "elegido ilegalmente".