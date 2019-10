Las relaciones entre la Unión Europea y el gobierno británico alcanzaron un momento crítico este martes después de que Downing Street indicara que las conversaciones sobre el brexit estaban al borde del colapso y culpara a la canciller alemana Angela Merkel por su fracaso. El presidente del Consejo Europeo Donald Tusk arremetió en Twitter contra el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson a semanas de la fecha límite para el brexit este 31 de octubre. Tusk señaló a Johnson de no tener intención de concluir un acuerdo de brexit y lo acusó de jugar un “juego estúpido de acusaciones”: “No quieren acuerdo, no quieren prórroga, no quieren revocación, ¿hacia dónde van?”.