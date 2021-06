Brandon Moreno, primer mexicano campeón del UFC: «Todos lloramos, esa noche se valía»

México finalmente tiene un campeón del UFC. Brandon Moreno, nacido en Tijuana, en el estado mexicano de Baja California, charló con Elizabeth Pérez sobre lo que sintió al conseguir su histórico triunfo del sábado ante Deiveson Figueiredo, que lo convirtió en campeón del peso mosca del UFC. Moreno también recordó sus inicios y dijo que tiene «una relación de amor y odio con todos esos recuerdos porque obviamente los odio, porque me la pasé horrible, me la pasé muy mal, pero a la vez los amo porque me han forjado como la persona que soy ahora, y de eso estoy agradecido».