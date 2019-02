“Él no entiende qué sucede en Venezuela, es uno de los pocos músicos en el mundo que, honestamente, no sabe de lo que habla”, así le respondió el magnate Richard Branson, organizador del concierto Venezuela Aid Live, al músico Roger Waters. El ex miembro de Pink Floyd había criticado el evento: dijo que “no tiene nada que ver con la democracia”. Según Branson, el dinero recaudado con el concierto es para persuadir a médicos y enfermeras a no irse de Venezuela. Branson también dijo que hablará con los presidentes latinoamericanos que asistan a Cúcuta para que “comprometan grandes sumas de ayuda para el país”. MIRA MÁS