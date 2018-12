La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se reúne con socios europeos en busca de ayuda para llevar adelante el acuerdo para el brexit. Mientras Jean-Claude Juncker, el presidente de Comisión Europea dice que ya alcanzaron el mejor trato posible, los británicos piden a May que negocie al más ventajoso para su país. El gran problema continúa concentrado en particular en el respaldo para la frontera de Irlanda del Norte.