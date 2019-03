La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sufrió una importante derrota en el Parlamento, aunque en esta segunda votación recibió más apoyo. May dijo que lamenta la votación porque cree que lo más conveniente es que el Reino Unido salga de la Unión Europea con un acuerdo, y que el que existe ahora es el más conveniente y, de hecho, el único. A unos cuantos días de la fecha de la salida oficial, el Reino Unido podría abandonar la Unión sin acuerdo o podrían votar a favor de una extensión, pero esta opción depende de la aprobación de la Unión Europea. Por otro lado, no son pocos los que piden un segundo referéndum e incluso, un llamado a elecciones.