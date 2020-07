Conforme se acerca el inicio del nuevo ciclo escolar en Estados Unidos y el avance de la pandemia del covid-19 no da tregua, muchos distritos escolares han decidido comenzar impartiendo clases de forma virtual, para no reabrir las aulas. Uno de esos distritos escolares es el de Montebello, en el sur de Los Ángeles. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha pedido a 33 condados en los cuales se calcula que reside el 80 por ciento de toda la población del estado, que no reabran sus escuelas públicas ni privadas en los próximos meses. Gonzalo alvarado nos tiene el informe.