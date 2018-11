CierreDirecto: Los argumentos de Trump sobre el cambio climático

Después de la publicación del reporte elaborado por el propio Gobierno de Estados Unidos sobre el impacto del cambio climático en la economía del país, el presidente Donald Trump rechazó los hallazgos de los expertos. En una entrevista con The Washington Post, el mandatario explicó por qué no cree que hay un verdadero cambio climático y desestimó el informe. La investigación asegura que, sin una acción inmediata para cortar las emisiones de dióxido de carbono, no se podrá prevenir un impacto mayor del que ya se está experimentando.