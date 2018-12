La Navidad llegó adelantada para varios conductores de Nueva Jersey que se encontraron un tramo de una autopista llena de dólares. Muchos no pudieron contenerse y saltaron de sus vehículos a recoger cuanto podían. Por supuesto, el inesperado episodio también causó varios accidentes y el colapso de la vía en una hora de mucho tráfico. La policía local dice que el dinero se cayó de un camión blindado de transporte de valores, pero no tiene claro cuánto se perdió. Las autoridades prometen que los conductores que devuelvan el dinero no recibirán cargos legales.