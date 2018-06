Nos sentamos a la mesa con Carlos Sainz, piloto de Fórmula 1, para degustar una tradicional cena española. Sainz nos cuenta que los platillos más deliciosos de la cocina de su país no suelen formar parte de su dieta antes de una carrera porque debe cuidar lo que come para estar en forma o de lo contrario "no se disfruta explotar los límites de un bólido de Fórmula 1".