Representante legal de policías en México en desacuerdo con AMLO

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México comunicó a través de Twitter que se lograron acuerdos con representantes de la policía de México, entre ellos, que ningún integrante será despedido y que no continuará el pago de las cuotas diarias de apoyo. No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que hay un grupo de policías que no aceptaron el acuerdo. Iván Chávez, presidente de la Asociación Ciudadanos Uniformados, dice que la situación no se ha arreglado y que López Obrador “no tiene la información completa”.