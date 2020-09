Científicos de los CDC rechazan participación en nueva directriz sobre covid-19, según informe

El diario The New York Times reveló el jueves que científicos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC por sus siglas en inglés) negaron haber redactado la directriz sobre la necesidad de examinar las personas expuestas a covid-19 y que no presentan síntomas. Sin embargo, —según el diario— la nueva instrucción fue publicada en el sitio web de la agencia a pesar de enfrentar serias objeciones.