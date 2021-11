La Chilindrina cuenta los detalles de su traje en la mítica serie de "El Chavo del 8"

"Mi mamá fue la que inventó hacer el traje de La Chilindrina, para que yo me sintiera como niña y no se notara mi cadera ancha, mi cintura chiquita ni el busto", dice la actriz María Antonieta de las Nieves, quien protagonizó el reconocido personaje de La Chilindrina en la serie mexicana "El Chavo del 8". No se pierda el domingo 21 de noviembre, a las 10 p. m., hora de Miami, todas las anécdotas de La Chilindrina.