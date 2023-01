5 cosas: más de 12.600 personas murieron por covid-19 en una semana en China

En Turquía, protestan por la quema del Corán frente a la embajada de Turquía en Estocolmo. En Pakistán, un apagón afectó a cerca de 220 millones de personas. China reportó más de 12.600 muertes en una semana por covid-19. Despiden a Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley. La película "Avatar: The Way of Water" alcanzó más de US$ 2.000 millones en ventas en la taquilla mundial este fin de semana.