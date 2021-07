Policía de China subasta perros que no aprobaron su entrenamiento

Una academia de policías de China está subastando perros que no calificaron para su programa de entrenamiento. La academia de la provincia nororiental de Liaoning informó en un comunicado que son 54 perros que serán subastados a partir del 7 de julio. Según informó en su sitio web, los animales que no aprobaron el programa eran tímidos, débiles o frágiles, algunos no siguieron las instrucciones para atacar objetivos, otros no tenían capacidades atléticas.