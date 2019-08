“Me afecta emocionalmente el saber que nos están atacando a los mexicanos, yo soy mexicana. Son seres humanos inocentes, y más me duele porque no tenemos nosotros el control de dónde nacimos, de dónde venimos o nuestras familias. Es un odio horrible, algo que no debería existir en nuestros tiempos”, dice la cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenny Rivera, en su visita a El Paso, Texas, para mostrar su apoyo a la comunidad de latinos tras la masacre del fin de semana. Sin decir su nombre, Chiquis Rivera critcó las reacciones de Trump: “Es odio y racismo […] hay que ver las cosas por lo que son”.