La costa de Cinque Terre, en Italia, es uno de los sitios más visitados por los turistas. No obstante, existen disposiciones sobre el calzado a usarse. Las autoridades están preocupadas por el alto número de pedido de ayuda para asistir a los turistas visitantes que no tienen el equipo adecuado. El visitante que no vaya preparado con el calzado apropiado podría enfrentar multas de hasta US$ 2.830.