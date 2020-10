Trump tiene factores de riesgo múltiple que lo hacen más vulnerable al covid-19, dice el Dr. Elmer Huerta

“Quien no usa la mascarilla, quien no guarda la distancia, quien no tiene buena higiene se puede infectar, así seas el hombre y la mujer más poderoso de la Tierra”, dice el Dr. Elmer Huerta. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este jueves, que él y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo por coronavirus. “Melania es mujer y joven. Trump tiene varios factores de riesgo, es hombre, presenta obesidad y tiene más de 70 años. La prevención es muy importante y el presidente nunca dio ese mensaje”, asegura el médico.