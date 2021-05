Elecciones en México: 2 partidos minoritarios denuncian presunta compra de candidatos

Dos partidos políticos minoritarios de México han denunciado la presunta compra de candidatos por parte de Morena, el PRI y el PAN, a tan solo semanas de las elecciones más grandes en la historia del país. CNN pidió comentarios a Morena y funcionarios del partido gobernante dijeron que no tienen ningún tipo de pronunciamiento. El PRI dijo que no tiene necesidad de realizar estas prácticas y el PAN aún no ha dado una respuesta. CNN consultó con las autoridades que atienden estos delitos electorales, quienes dijeron que analizan la denuncia.