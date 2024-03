En opinión del politólogo Joseph Harold Pierre es muy difícil llegar a un acuerdo con los grupos armados de Haití, no solo porque hay más de 200 agrupaciones, sino porque no tienen una ideología concreta. Señala que ante esta situación se corre el riesgo de que se rompan los acuerdos que pudieran realizarse con ellos. Además, afirma que algunos líderes de pandillas ya tienen un pacto y no están interesados en acordar con la Caricom.