La abogada y ambientalista Martita Cornejo cuenta en entrevista con Fernando del Rincón que antes de que se votara la nueva concesión a la Minera Panamá pidió que se realizara una consulta popular, pero el Tribunal Electoral le contestó que no tenían facultad para hacerlo. Además, dice que hay estudios que muestran que lo más importante para el pueblo panameño es el medio ambiente y no la economía, pero que el Gobierno no quiso escuchar.