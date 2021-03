“Judas and the Black Messiah”, “The Father” y “The Trial of the Chicago 7” son algunas de las cintas nominadas a Mejor Película del Oscar 2021. Te contamos los detalles de las nominaciones en un año atípico por la pandemia de covid-19 y donde la industria del cine se ha visto afectada pero también reforzada por el streaming. LEE: Nominados a los Oscar 2021: Las mujeres rompen un récord