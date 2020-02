La compañia Constellations Brands, dueña de la marca de cervezas Corona, anunció que no modificará su publicidad y aseguró que sus clientes saben que no hay vínculo entre la bebida y el brote del coronavirus. Esto, después de que una encuesta de 5W Public Relations arrojara en sus resultados, que el 38% de las personas encuestadas en Estados Unidos no comprarían la cerveza a raíz del brote del virus.