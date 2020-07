Reabrir las economías sin escuchar a la ciencia tiene como consecuencia un aumento de infectados de coronavirus, que en el caso de Estados Unidos superan los 3 millones. El profesor de The New School for Social Research Federico Finchelstein analiza la gestión de Donald Trump frente a la pandemia, en la que las minorías son las más afectadas. “Esta campaña de desinformación y esta campaña de no hacer nada (de Trump) tiene consecuencias que uno hasta puede preguntarse si esto no es un poco a propósito”.