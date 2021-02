Científicos investigan posible variante de covid-19 en México

Después de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo en conferencia que se detectó una posible variación del covid-19 en 4 pacientes, científicos investigan los casos. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) investiga si efectivamente se trata de una nueva variación del SARS-CoV-2. El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, dice que no es que sea una variante mexicana, «seguramente hay mutaciones de los virus que circulan en la población mexicana, no es que exista una variante mexicana. Es posible que existan diversas variantes de mutaciones que no impactan para nada ni en la transmisión, ni la virulencia y que tampoco vale la pena caracterizar». MIRA: ¿Qué efecto tendría la marihuana en el covid-19?