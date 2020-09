El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo este martes que el presidente Donald Trump causó el brote de covid-19 en dicho estado. El mandatario agregó que Trump y su «incompetente administración» no hicieron lo correcto para controlar el coronavirus pero que sí se preocuparon porque los inmigrantes no cruzaran por la frontera sur de EE.UU., algo que, según Cuomo, no ha provocado muertes como las que ha causado el covid-19.