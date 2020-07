La Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a Trump que no está por encima de la ley y que no se puede negar a dar la información que se le pide. Todo esto tras la petición de inmunidad absoluta que hizo Trump por ser presidente. Su objetivo era no mostrar las declaraciones de impuestos de los últimos ocho años. LEE: Corte Suprema cierra la puerta a conocer los impuestos de Trump antes de las elecciones