Cómo se crean los escenarios de series como "Game of Thrones": detrás de cámaras

¿Cómo se crean escenarios de fantasía de series como "Game of Thrones" o "The Colony"? ¿Quién recrea una ciudad destruida para "The Resident"? Para eso hace falta un amplio equipo de artistas gráficos que, con sofisticados programas informáticos, son capaces de modelar en tres dimensiones. Miguel Ángel Antoñanzas estuvo con uno de estos hábiles expertos, ganador de un Emmy a los efectos especiales.