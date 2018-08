"No tenia para pagar el alquiler de mi cuarto y un día me quedé a dormir en la calle hasta que me fui acostumbrando", cuenta una indigente en Buenos Aires. La crisis económica en Argentina puede analizarse a partir de los indicadores pero es en las calles donde puede notarse, especialmente el incremento de personas sin techo. Recorrimos calles de la capital argentina por la noche y conversamos con personas que no tienen vivienda para preguntarles cómo se las arreglan para poder comer a diario y conseguir agua para bañarse.