Cristiano Ronaldo rompe en llanto al recordar a su padre

El astro del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, dio una emotiva entrevista al periodista británico Piers Morgan en la que habla de la tristeza que siente de que su padre no pudiera ver sus logros. El delantero jugará con la Juventus ante el Atlético de Madrid este miércoles. MIRA: Ronaldo, Messi, Morgan y Rapinoe: los nominados a los premios The Best de la FIFA 2019