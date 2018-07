"Aquí no hay una guerra civil, aquí hay un ataque del Gobierno contra la población que se defiende con armas caseras y barricadas, y Ortega quiere simplemente imponer el exterminio", dice el director de El Confidencial Carlos Fernando Chamorro al comentar el discurso del presidente de Nicaragua Daniel Ortega en el que acusa a los obispos mediadores del diálogo en ese país de estar fraguando un golpe de Estado en contra de su gobierno. Según Chamorro, "Ortega no pudo nunca ni comprarlos ni cooptarlos, ahora quiere sacarlos del juego; los acusa de golpistas porque le presentaron una hoja de ruta democrática que incluye reformas electorales para concluir en elecciones anticipadas que incluiría un recorte de su periodo presidencial, simplemente porque Ortega no puede gobernar. Está inhabilitado moralmente para gobernar como responsable de esta masacre."